أردوغان يحث بوتين على إقامة حزام أمني شمال سوريا

أربيل (كوردستان 24)- دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد، إلى العمل على إقامة حزام أمني بطول 30 كيلومترا على الحدود التركية مع سوريا لتطهير المنطقة من المقاتلين الكورد، وفقا لمقتضيات اتفاق سوتشي سنة 2019 بين موسكو وأنقرة.

ويأتي هذا بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق تركيا سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع لحزب العمال الكوردستاني في العراق ولقوات سوريا الديموقراطية، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب بسوريا، في هجوم قالت إنه جاء ردا على اعتداء اسطنبول في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

وبحسب الكرملين، بحث المسؤولان "مشكلة" حل النزاع في سوريا على أساس "استيفاء شروط" الاتفاق الروسي التركي لعام 2019.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان إن "هيئات الدفاع والسياسة الخارجية في البلدين ستواصل الاتصالات الوثيقة في هذا الصدد".

ومنذ تفجير اسطنبول علت تهديدات إردوغان بشن هجوم بري أيضا ضد مناطق سيطرة القوات الكوردية في سوريا، رغم رفض واشنطن، الداعمة للكورد، وموسكو، الداعم الرئيسي لدمشق.

في العام 2019، وضع اتفاق بين أنقرة وموسكو حدا لعملية تركية أخرى. ويسمح الاتفاق بخلق "منطقة أمنية" على عمق 30 كيلومترا لحماية تركيا من الهجمات التي قد تأتي من الأراضي السورية.

ونص اتفاق آخر وقع عام 2019 برعاية واشنطن وموسكو، على انسحاب القوات الكوردية إلى مسافة 30 كلم من الحدود التركية.

وتنتقد أنقرة كلا من موسكو وواشنطن لعدم احترامهما لهذه الاتفاقيات وفشلهما في إبعاد وحدات حماية الشعب الكوردية عن الحدود التركية.