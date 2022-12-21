سیاسة

تركيا تعلن اعتقال ثمانية من "داعش" بينهم قيادي

وأضافت أن "العملية المشتركة أسفرت عن ضبط 3 مسدسات وكميات كبيرة من العيارات النارية"
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تركيا تعلن اعتقال 8 من "داعش" بينهم قيادي
تركيا تعلن اعتقال 8 من "داعش" بينهم قيادي
ترکیا داعش قيادي الإرهابيون العملية المشتركة ولاية هطاي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن ألقت القبض على 8 من تنظيم "داعش" بينهم قيادي خلال عملية مشتركة بولاية هطاي جنوب البلاد.

وأفادت وكالة الأناضول نقلاً عن مصادر أمنية، أنه "أقام القيادي المدعو أحمد علي الذي يحمل الاسم الحركي أبو سليمان الأشقر مع الإرهابيين الآخرين بعدة منازل مختلفة تابعة للتنظيم في هطاي".

وأضافت أن "العملية المشتركة أسفرت عن ضبط 3 مسدسات وكميات كبيرة من العيارات النارية، إلى جانب مستلزمات أخرى".

وأكدت أنه تم كذلك "ضبط صور تظهر إحراقهم للعلم التركي ومبايعتهم لزعيم التنظيم أبو الحسين الحسيني القرشي".

وأشارت إلى أنه "اعترف الإرهابيون خلال التحقيقات بتلقيهم تعليمات للتوجه إلى سوريا بعد تأمين الأسلحة اللازمة للقيام بأعمال ضد الجنود الأتراك".

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