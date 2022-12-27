المصارف الخاصة العراقية تُصدر بيانا بخصوص الارتفاع في سعر الصرف

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الثلاثاء، بيانا وضحت فيه بخصوص الارتفاع الحاصل مؤخرا في سعر الصرف.

وجاء في البيان، "تراقب رابطة المصارف الخاصة العراقية ومصارفها الاعضاء الارتفاع الحاصل مؤخرا في سعر الصرف وتؤكد ان هذا الارتفاع ناتج عن تعديل آلية عمل نافذة بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي وحسب متطلبات التعاملات الدولية وان الحكومة العراقية قد اتخذت إجراءات متعلقة بطريقة استيفاء الرسوم الضريبية والكمركية في المنافذ الحدودية لتشجيع التجار على العمل مباشرة مع المصارف ومنع الازدواج الضريبي".

وأضاف "كما ان البنك المركزي العراقي قد اتخذ عدة إجراءات ايضا من شأنها الحد من ارتفاع سعر الصرف وتؤكد الرابطة دعمها للجهود الحكومية وجهود البنك المركزي وتؤكد استعداد مصارفها لبيع العملة الأجنبية للتجار الراغبين بفتح الاعتمادات المستندية وبالسعر الرسمي للأغراض الاستيرادية وتدعوا التجار للاستفادة من ذلك".

ودعت الرابطة الإعلام على أن "يلعب دورا ايجابيا في التوعية وان يبتعد عن الاخبار غير الموثقة والتي تسهم في زعزعة الثقة بالعملة العراقية والسياسات المالية والنقدية والمصارف العراقية".