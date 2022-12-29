بروين بولدان: الكورد في تركيا محرومون من العدالة

أربيل (كوردستان 24)- قالت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي، بروين بولدان، ان الكورد في تركيا، محرومون من العدالة، مشيرة الى ان القوانين ليست في مصلحة الشعب الكوردي.

وجاءت تصريحات بولدان يوم الأربعاء، في ذكرى مرور 11 عاماً على مجزرة روبوسكي، حيث قصفت الطائرات الحربية التركية في الثامن والعشرين من كانون الأول عام 2011 مواطنين في قرية روبوسكي (كوليازي) التابعة لقلبانة، وقُتل على إثرها أربعة وثلاثون مدنياً معظمهم من الأطفال والفتيان، الذين كانوا يسيرون نحو الحدود إلى إقليم كوردستان.

وقالت بروين بولدان، ان الكورد محرومون من القانون والعدالة وأن القوانين التركية ليست في مصلحة الكورد.

وأضافت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي: "إذا طالب كوردي في تركيا بالحقوق والعدالة، فسيواجه الكثير من الظلم، والقوانين في هذا البلد ليست في مصلحة الشعب الكوردي".

وأشارت بولدان الى انه حين يتعلق الأمر بالكورد، فإنه لا يتم تطبيق القوانين، بل يُنفذ خلافها.