الأنواء الجوية: أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في الأسبوع المقبل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار وانخفاضاً بدرجات الحرارة في الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، إن "الحالة الجوية لهذا اليوم الجمعة في جميع مناطق البلاد، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجياً ، درجات الحرارة مقاربة ليوم أمس"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد والأنبار وكربلاء المقدسة و ميسان17 ، دهوك وأربيل 14، النجف الأشرف والناصرية وبابل 18، المثنى والبصرة 19".

وأضاف، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجياً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتي الشمالية والوسطى، فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلا في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى، أن "يوم الأحد سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً يتحول الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق".

وأوضح، أن "الأثنين سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً يتحول الى غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

ولفت إلى، أن "الحالة الجوية ليوم الثلاثاء القادم في المنطقة الوسطى الطقس سيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".