بعد قطر.. عُمان تدرس خطوة "دبلوماسية" مماثلة لتعزيز علاقاتها مع كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال سفير سلطنة عمان لدى العراق حامد بن أحمد اليوم الثلاثاء إن بلاده تعتزم فتح قنصلية لها في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال بن حمد في تصريح لكوردستان 24، إن فتح قنصلية في إقليم كوردستان "يرجع إلى الدراسة" وعلى ضوئها سيتخذ القرار بهذا الشأن.

وتابع "لا مانع من أن تخضع (مسألة فتح القنصلية) إلى الدراسة".

كذلك أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بلاده بإقليم كوردستان "مستمرة"، كما أبدى رغبة مسقط في توسيع آفاق العلاقات الدبلوماسية مع الإقليم.

ويستضيف إقليم كوردستان أكثر من 40 بعثة دبلوماسية، بضمنها قنصليات عربية، وله العديد من الممثليات في شتى دول العالم.

ووافق مجلس الوزراء الاتحادي في تشرين الأول أكتوبر الماضي على فتح قنصلية عامة لدولة قطر في أربيل، وهو ما رحبت به حكومة إقليم كوردستان.

ويحتفظ إقليم كوردستان بعلاقات طيبة مع الدول العربية، وسبق أن أجرى رئيس الحكومة مسرور بارزاني زيارات إلى عدد من الدول الخليجية في إطار سياسة الانفتاح على المحيط العربي والإقليمي.