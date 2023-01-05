سیاسة

بسبب البرد والحصار.. وفاة طفلين كورديين في حي الشيخ مقصود بحلب

author_image سوار أحمد
سوریا الشيخ مقصود وفاة طفلين الحصار حلب

أربيل (كوردستان24)- توفي طفلان كورديان في حي الشيخ مقصود، بمدينة حلب السورية، بسبب شدة البرد، وسط استمرار "الفرقة الرابعة" التابعة للجيش الحكومي السوري، حصار حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكورديين في المدينة.

وأحد الطفلين يدعى "وسام سيدو"، ويبلغ من العمر 4 أعوام، ويعود السبب في وفاته إلى تعرضه لاختلاج عام سببه البرد وقد تعذّر إسعافه لعدم وجود المحروقات في الحي، جراء الحصار الذي تفرضه قوات الحكومة السورية على الشيخ مقصود والأشرفية، وفقاً لمصادر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. 

أما الطفل الآخر فيدعى حسين عبد الله، وعمره 17 يوما فقط، وقد توفي جراء البرد القارس وعدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية للقيام بعلاجه.

ومنذ أربعة اشهر، تحاصر الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري، حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وتمنع دخول الغذاء والأدوية والوقود إلى هذين الحيين الكورديين في حلب.

ويعيش في الشيخ مقصود والأشرفية 200 ألف كوردي، ويُدار الحيّان بواسطة إدارة مدنية موالية للإدارة الذاتية ولا تخضع لقوانين الحكومة منذ سنوات. 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف