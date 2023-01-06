كيربي: واشنطن ضد التطبيع مع الأسد ولا تشجع على ذلك

أربيل (كوردستان 24)- قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي اليوم الجمعة إن واشنطن لا تخطط لتطبيع العلاقات مع سوريا في عهد رئيسها بشار الأسد وأكد أنها "لا تشجع أحداً" على ذلك.

وجاءت تصريحات كيربي رداً على سؤال حول استعداد تركيا للتفاوض مع الأسد.

وفي أواخر العام المنصرم، التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بنظيريه الروسي والسوري في محاولة لنزع فتيل التوترات بين أنقرة ودمشق.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن الاجتماع الثلاثي، الذي عُقد في روسيا بين دمشق وأنقرة وموسكو، توصل إلى اتفاق يقضي بسحب القوات التركية من الأراضي السورية وفتح طريق الدولي "إم 4".

ونقلت صحيفة الوطن عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله إن المجتمعين اتفقوا على انسحاب الجيش التركي من الأراضي السورية.

وبحسب الصحيفة السورية، اتفق المشاركون في الاجتماع الثلاثي في ​​موسكو على أن حزب العمال الكوردستاني يمثل تهديداً لتركيا وسوريا.

وفي غضون ذلك، اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد اجتماع بين وزيري خارجية تركيا وسوريا في أواخر الشهر الجاري.

وأضاف أنه قد يكون مستعداً للقاء الأسد لإجراء محادثات سلام.