سیاسة

بايدن يصل المكسيك لحضور قمة قادة أمريكا الشمالية

author_image سوار أحمد
العالم جو بايدن المكسيك الهجرة المخدرات

أربيل (كوردستان24)- وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد إلى مدينة مكسيكو سيتي قبل قمة مرتقبة لقادة أمريكا الشمالية ستجمعه الثلاثاء بنظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور والكندي جاستن ترودو، وستتطرق لقضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والتغير المناخي.

 وقبل وصوله توجه بايدن إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة لزيارة إل باسو، وهي نقطة العبور في ولاية تكساس التي تشكل محور الجدل حول التدفق التاريخي للمهاجرين غير الشرعيين الذين تتهمه المعارضة الجمهورية بغض الطرف عنهم.

وكان في استقبال بايدن نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عندما نزل من طائرة الرئاسة. ويعقد الرجلان اجتماعات ثنائية الاثنين، قبل قمة لزعماء أمريكا الشمالية الثلاثاء في مكسيكو مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وكان بايدن قد زار مدينة إل باسو نقطة العبور في ولاية تكساس إلى المكسيك، والتي تشكل محور الجدل حول الهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات.

والتقى الرئيس الأمريكي، في إل باسو عناصر من شرطة حدود المدينة، في الوقت الذي تتهمه المعارضة الجمهورية بغض الطرف أمام التدفق التاريخي للمهاجرين غير الشرعيين.

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