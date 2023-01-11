الرصد الزلزالي: هزةٌ أرضية تضرب محافظة دهوك

أربيل (كوردستان 24)- أفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، بحدوث هزةٍ أرضية بقوة 3.5 على مقياس ريختر، صباح اليوم الأربعاء، في محافظة دهوك.

وقالت الهيئة في تقريرها، "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية اليوم الأربعاء عند الساعة 6:05 صباحاً، قرب الحدود العراقية التركية على بُعدِ 37 كم عن قضاء العمادية بمحافظة دهوك.

إقرأ أيضاً: زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب إندونيسيا

ولفتت الهيئة في التقرير الذي وصلت نسخة منه إلى كوردستان 24، أن قوة الهزة بلغت 3.5 درجة على مقياس ريختر، "لم يشعر بها سكان المنطقة" على ما أكدته المراقبة الزلزالية.