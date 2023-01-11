صحة وبیئة

الرصد الزلزالي: هزةٌ أرضية تضرب محافظة دهوك

author_image Kurdistan24 اربیل
مدينة دهوك بإقليم كوردستان- أرشيف
مدينة دهوك بإقليم كوردستان- أرشيف
کوردستان زلزال دهوك العمادية الحدود هيئة الأنواء الجوية

أربيل (كوردستان 24)- أفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، بحدوث هزةٍ أرضية بقوة 3.5 على مقياس ريختر، صباح اليوم الأربعاء، في محافظة دهوك.

وقالت الهيئة في تقريرها، "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية اليوم الأربعاء عند الساعة 6:05 صباحاً، قرب الحدود العراقية التركية على بُعدِ 37 كم عن قضاء العمادية بمحافظة دهوك.

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ولفتت الهيئة في التقرير الذي وصلت نسخة منه إلى كوردستان 24، أن قوة الهزة بلغت 3.5 درجة على مقياس ريختر، "لم يشعر بها سكان المنطقة" على ما أكدته المراقبة الزلزالية.

تقرير الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي
تقرير الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي

 

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