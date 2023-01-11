السوداني ورئيس مجلس النواب الأردني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، مساء الأربعاء، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية أحمد الصفدي والوفد المرافق له".

وأضاف البيان أن اللقاء "بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتوسعة أطر العلاقات الثنائية على مختلف الصعد والمجالات".

وأكد الجانبان حسبما أفاد البيان "أهمية تطوير العلاقات على المستوى التشريعي والتنفيذي بين العراق والأردن، وأهمية التنسيق المتبادل في مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية المختلفة".