مجتمع

بنجوين.. الاحتجاجات متواصلة والقائممقام ينزل مع المتظاهرين بعد استقالته

لا يزال المتظاهرون يغلقون الطريق الرئيسي المؤدي إلى منفذ باشماخ الحدودي
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قائمقام بنجوين زانا رحمن
قائمقام بنجوين زانا رحمن
کوردستان السليمانية بنجوين

أربيل (كوردستان 24)- لا يزال أهالي بنجوين في محافظة السليمانية يتظاهرون في المنطقة احتجاجاً على نقص الخدمات، ولا سيما غياب الطاقة الكهربائية والإخفاق في توزيع النفط الأبيض على المواطنين.

وانضم قائمقام بنجوين زانا رحمن إلى المتظاهرين وذلك بعد استقالته بيوم واحد، في أعقاب استمرار الاحتجاجات، مشيراً إلى أنه سيواصل التظاهر.

وقال رحمن في تصريح لكوردستان 24 "لقد نلتُ ثقة الناس، غير أن ما يهمني هو معالجة مشاكل الناس، وليس منصب قائمقام بنجوين".

ولا يزال المتظاهرون يغلقون الطريق الرئيسي المؤدي إلى منفذ باشماخ الحدودي، للمطالبة بتوفير الكهرباء وإصلاح الطرق وتأمين الخدمات الرئيسية الأخرى، إلا أن مطالبهم لم تنفذ بعد.

يشار إلى أن إنتاج الطاقة الكهرباء في بنجوين يبلغ 30 ميغاواط، بما يلبي الطلب المتزايد على الطاقة الكهرباء وسط انخفاض درجات الحرارة.

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