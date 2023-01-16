أكثر من 1000 دار نشر و500 فاعلية ثقافية في معرض القاهرة للكتاب

أربيل (كوردستان 24)- تشارك أكثر من 1000 دار نشر من 53 دولة في الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تنطلق الأسبوع القادم بمركز مصر للمعارض الدولية.

وترفع الدورة شعار (على اسم مصر - معا: نقرأ.. نُفكر.. نُبدع) مع اختيار الشاعر والكاتب ورسام الكاريكاتير الراحل صلاح جاهين "شخصية المعرض" والمملكة الأردنية الهاشمية "ضيف شرف".

وقالت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "نُدرك جيدا حجم تأثير الوضع الاقتصادي الذي يشهده العالم، وهو بالطبع ما ينعكس على سلسلة من تدابير وإجراءات ترشيد النفقات ليس فقط في مصر وحدها بل في أغلب دول العالم، لكننا نعي أيضا أن الثقافة ليست ترفيها ولا منتجا ثانويا".

وأضافت "نحن في وزارة الثقافة نُدرك جيدا المصاعب التي تواجه صناعة النشر وتحديات الوضع الاقتصادي التي يعانيها الناشرون، ونحاول جاهدين بصدق المساعدة وتقديم كل دعم، وليس من دليل أوقع على ذلك من الحرص على تنظيم المعرض بلا زيادات كبيرة في أسعار الأجنحة على الناشرين، مقارنة بمعارض كثيرة في العالم إقليمية ودولية".

وكانت اللجنة العليا للمعرض قد أعلنت الشهر الماضي خفض الزيادة المقررة على أسعار تأجير أجنحة العرض للناشرين المصريين من 12.5 بالمئة إلى خمسة بالمئة، وللناشرين العرب من خمسة بالمئة إلى اثنين بالمئة.

وقال أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب في المؤتمر الصحفي "يشاركنا هذا العام 1047 ناشرا من مصر والبلدان العربية والأجنبية. تشاركنا أيضا 53 دولة من بينها دول تنضم إلينا للمرة الأولى، إما بأروقة في المعرض أو في الفعاليات الثقافية، من بينها المجر والدومنيكان والأرجنتين وكولومبيا".

وأضاف "هذا العام، سيقام على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب برنامج ثقافي حافل يضم 500 فاعلية ثقافية بمشاركة رموز وكتاب ومفكرين من مصر وخارجها" مشيرا إلى أن تفاصيل البرنامج كاملة ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة عبر الموقع الرسمي للمعرض وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنطلق الدورة الرابعة والخمسون للمعرض رسميا في 25 يناير كانون الثاني على أن يبدأ استقبال الجمهور من اليوم التالي وحتى السادس من فبراير شباط.

ويستضيف المعرض مؤتمرا للملكية الفكرية في 26 يناير كانون الثاني تحت شعار (حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة) وآخر للترجمة عن اللغة العربية (دورة الدكتور محمد عناني) في 29 يناير كانون الثاني إضافة إلى البرنامج المهني الموجه للقائمين على صناعة النشر والذي تم استحداثه في الدورة الماضية.

أما برنامج ضيف الشرف في المعرض فيشمل 27 فاعلية بينها 23 ندوة ومحاضرة، بمشاركة 85 كاتبا وناقدا وأكاديميا، وأربعة عروض مسرحية، وقراءات قصصية للأطفال، وثلاث أمسيات شعرية.

وقال سفير الأردن بالقاهرة أمجد العضايلة في المؤتمر الصحفي "منذ تشرف الأردن بتسلم علم ضيف الشرف في العام الماضي، بدأت باكورة العمل والتنسيق والمتابعة ضمن خطة عمل تقوم عليها وزارة الثقافة في المملكة لضمان مشاركة نوعية وحضور فاعل يعرض للثقافة الأردنية بتنوعها، أدبا وشعرا ورواية وتاريخا".

وأضاف "اختارت وزارة الثقافة الأردنية عنوان ‘الأردن.. حضارة الماضي وإبداع المستقبل‘ ليكون شعارا لمشاركتها في المعرض ليدلل على استمرارية الإنجاز والإنتاج الثقافي والفكري للمملكة".

ومن بين الشعراء الأردنيين المشاركين في المعرض مها العتوم وعبد الكريم أبو الشيح وأكرم الزعبي وعليان العدوان وحليمة العبادي وشوكت البطوش وعبد الله أبو شميس وأمين الربيع.