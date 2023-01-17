فارس عيسى يكشف موعد إرسال الحكومة الاتحادية 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الاتحادية سترسل المبالغ المالية المخصصة إلى إقليم كوردستان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف عيسى في تصريح لكوردستان 24، "للمرة الثانية على التوالي أصدر مجلس الوزراء أمر إرسال 400 مليار إلى إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "الكتاب الرسمي وصل إلى البنك المركزي العراقي".

وأشار إلى أنه "خلال الأيام القليلة المقبلة، ستصل المبالغ المالية المخصصة لكوردستان إلى الإقليم".