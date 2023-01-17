سیاسة

فارس عيسى يكشف موعد إرسال الحكومة الاتحادية 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان

وأكد عيسى أن "الكتاب الرسمي وصل إلى البنك المركزي العراقي"
author_image أحمد حاجي
رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى
رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى
کوردستان فارس عيسى ممثل حكومة إقليم كوردستان مخصصات إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الاتحادية سترسل المبالغ المالية المخصصة إلى إقليم كوردستان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف عيسى في تصريح لكوردستان 24، "للمرة الثانية على التوالي أصدر مجلس الوزراء أمر إرسال 400 مليار إلى إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "الكتاب الرسمي وصل إلى البنك المركزي العراقي".

وأشار إلى أنه "خلال الأيام القليلة المقبلة، ستصل المبالغ المالية المخصصة لكوردستان إلى الإقليم".

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