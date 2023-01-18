صحة وبیئة

الأنواء: ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من الجمعة

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الانواء درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة بدءاً من الجمعة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس، سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، بينما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وبين أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

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