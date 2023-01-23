كوردستان تعلن إحصائية جديدة بأعداد النازحين واللاجئين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات التابعة لحكومة إقليم كوردستان اليوم الاثنين عن إحصائية جديدة بأعداد النازحين واللاجئين في الإقليم.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات على الموقع الرسمي للحكومة أن أكثر من 913 ألف نازح ولاجئ يعيشون في أنحاء الإقليم وفق إحصائية أُعدت لغاية 2022.

واعتمدت دائرة الإعلام على إحصائية مديرية الهجرة والمهجرين التابعة لوزارة داخلية الإقليم، إذ أحصت 665 ألف نازح، و248 لاجئ في الإقليم طيلة العام الماضي.

وبحسب الإحصائية فإن 174 ألفاً و706 نازحين يسكنون المخيمات، في حين يعيش نحو 490 ألفاً خارجها.

وسجلت مخيمات اللاجئين نحو 93 ألفاً و966 لاجئاً، وفي خارجها أحصت السلطات 154 ألفاً و468 لاجئاً، بينهم 367 شخصاً عادوا إلى ديارهم.