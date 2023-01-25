سیاسة

ريبر أحمد يبحث مع بلاسخارت تعزيز التعاون مع بغداد وملف سنجار

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کوردستان ريبر أحمد كوردستان العراق اتفاق سنجار

أربيل (كوردستان 24)- بحث وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد اليوم الأربعاء مع المبعوثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت جملة من الملفات، ومن بينها تعزيز التعاون مع بغداد في شتى المجالات، وحل المشاكل العالقة بين الجانبين.

وكتب ريبر أحمد على حسابه في تويتر "أجرينا محادثات مهمة مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت بشأن الوضع السياسي والأمني الراهن وسبل المضي قدماً في تعزيز التعاون والتنسيق مع بغداد على الصعد كافة لحل القضايا العالقة".

وأشار إلى أن من بين القضايا التي تباحث بشأنها مع بلاستخارت "اتفاق سنجار والآلية الأمنية المشتركة بالإضافة إلى المادة 140 الدستورية".

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