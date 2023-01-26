مكتب رئيس الوزراء: زيارة السوداني إلى باريس ستشهد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أربيل (كوردستان 24)- قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إن زيارة رئيس الوزراء إلى باريس ستشهد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا.

وذكر المكتب في بيان تلقته كوردستان، "يبدأ رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس في باريس، أعمال زيارته الرسمية للجمهورية الفرنسية، التي تستغرق يوماً واحداً".

وأضاف البيان "وسيلتقي السوداني خلال الزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الفرنسية، وعدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية، فضلاً عن عدد من ممثلي الشركات وقطاع الأعمال الفرنسي".

وأكد أنه "تأتي هذه الزيارة لرئيس مجلس الوزراء على رأس وفد حكومي رفيع، في إطار تطوير فرص التعاون العميق مع الجمهورية الفرنسية، وفتح المزيد من آفاق الاستثمار والتبادل، على طريق تعزيز الأهداف والأولويات التي رسمها البرنامج الحكومي، ومن أجل تطوير البنى التحتية الاقتصادية".

وأشار إلى أنه "ستشهد الزيارة توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا، التي ستتضمن ملفات عديدة في أوجه التعاون المشترك، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية ومكافحة الارهاب والتطرّف، والتبادل الثقافي، وتعزيز السلام في البلدين ومنطقة الشرق الأوسط والعالم".

وتابع "وستشمل الاتفاقية تعزيز مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والتعاون في مجال إدارة الأزمات ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة، وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق الانسان والتعليم".

وشدد على أنه "ستشهد الزيارة كذلك توقيع مذكرة تفاهم ثنائية في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين وفقاً للقانون العراقي، فضلاً عن توقيع عدد آخر من مذكرات التفاهم في مجال الاستثمار في الطاقة والقطاع النفطي، والطاقة النظيفة، واستثمار الغاز المصاحب".

وأردف أنها "ستتضمن تباحثاً مشتركاً في مجال حماية الآثار، وتوقيع الإعلان العراقي الفرنسي في مجال التراث وصيانة الآثار، بإلاضافة الى إجراء مباحثات مع عدد من الشركات الفرنسية تتعلق بتطوير قطاعات النقل، من خلال تفعيل مشاريع النقل الحيوية".

ووصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد حكومي رفيع في مستهل زيارة رسمية.