سیاسة

السوداني: وقعنا مع الصديق ماكرون اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا

author_image أحمد حاجي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
العراق السوداني ماكرون فرنسا الشراكة الاستراتيجية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن توقيعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا.

وكتب السوداني على حسابه في تويتر، "قبل قليل، وقّعنا أنا والصديق ماكرون اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، التي تضع خارطة طريق لتوسيع أفق التعاون بين بلدينا، في مختلف المجالات".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي "سنواصل العمل مع الأصدقاء من أجل شراكات جادّة تضمن للعراق تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما رسمنا وخطّطنا في البرنامج الحكومي".

ووصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد حكومي رفيع في مستهل زيارة رسمية، تستغرق يوماً واحداً.

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