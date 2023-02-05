توضيح بشأن اعتقال 10 من البيشمركة في محيط صلاح الدين

أربيل (كوردستان 24)- بعد اعتقال 10 من أفراد البيشمركة على أيدي الشرطة الاتحادية العراقية في محيط محافظة صلاح الدين، تابعت كوردستان 24 حيثيات القضية وأسبابها.

وعلم مراسل كوردستان 24 في منطقة كرميان من مصادره، أن الشرطة الاتحادية العراقية اعتقلت 10 من أفراد البيشمركة بعد عبورهم نقطة تفتيش في بلدة سليمان بيك على بعد 90 كيلومتراً إلى الشرق من تكريت، قبل أن تفرج عنهم بعد استجوابهم لبضع ساعات.

وقال مصدر في اللواء التاسع التابع لقوات البيشمركة لكوردستان 24، إن سبب التوقيف يعود إلى أن "أفراد البيشمركة كانوا يحملون مسدسات وهويات منتهية الصلاحية".

وأوضح أن الشرطة الاتحادية استجوبت أفراد البيشمركة ثم أطلقت سراحهم لاحقاً سالمين.

ولم يصدر عن الشرطة الاتحادية أي تعقيب.