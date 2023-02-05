سيرغي لافروف يصل إلى بغداد على رأس وفد دبلوماسي واستثماري

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بغداد في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع، حسبما أفاد مراسلنا.

ويتضمن جدول أعمال لافروف لقاء نظيره العراقي فؤاد حسين يوم غد الاثنين إضافة إلى لقائه رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان.

وترأس لافروف وفداً دبلوماسياً واقتصادياً واستثمارياً ويضم شركات متعددة نفطية غازية إضافة إلى شركات في مختلف القطاعات، وفق بيان للخارجية العراقية.

وتقول بغداد إن هذه الزيارة تمثل تأكيداً على انفتاح العراق على جميع شركائه وأصدقائه وأهمية العلاقات الاستراتيجية مع الجانب الروسي في تعزيز الجذب الاستثماري ولا سيما ما يتعلق بملفات الطاقة.

ومؤخراً، زار وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والمغربي ناصر بوريطة بغداد. وقبل ذلك أجرى وفد أمريكي برئاسة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك زيارة مماثلة.