السوداني خلال لقائه لافروف: حريصون على إدامة "الشراكة المستدامة"

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين إن بغداد حريصة على إدامة العلاقات الخارجية في إطار الشراكات المستدامة.

تصريحات السوداني نقلها بيان أصدره مكتبه خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يجري زيارة إلى بغداد.

وذكر البيان أن لافروف "نقل تحيات الرئيس الروسي، السيد فلاديمير بوتين إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، ورغبة روسيا في إدامة العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مجالات متعدّدة".

وأكد لافروف "حرص روسيا على أمن العراق واستقراره، والإشادة بجهود العراق في محاربة الإرهاب، ودوره الريادي في تخفيف التوترات بالمنطقة".

هذا وأعرب السوداني خلال اللقاء عن "حرص العراق على إدامة العلاقات مع الأصدقاء"، وبيّن أنّ "الحكومة تتحرك في مجال العلاقات الخارجية من منطلق المصالح المتبادلة والشراكات المستدامة".

وشهد اللقاء التأكيد على تعزيز واستمرار التواصل والتنسيق المعلوماتي بين البلدين، في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف، وفق ما أورده البيان.