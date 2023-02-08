اقتصاد

إيران تغري مستثمرين عالميين بـ200 مليار دولار في "مشاريع التغيّر المناخي"

author_image Kurdistan24 اربیل
إيران إيران التغير المناخي

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية أحمد أسدزاده اليوم الأربعاء إن إيران تنفذ مشروعات بقيمة 200 مليار دولار وتسعى إلى جذب مستثمرين عالميين للمشاركة.

وأضاف أسدزاده في مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي أن الكثير من المشروعات يتعلق بقضايا التغيّر المناخي مثل حرق الغاز المرتبط باستخراج النفط، وكذلك بتحسين استخلاص النفط وتأمين الإمدادات.

وأشار إلى أن معظم صادرات النفط الإيرانية تتجه إلى الأسواق الصينية.

وتجد إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) صعوبة في بيع النفط وتطوير البنية التحتية بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وقال أسدزاده إن الضغوط والقيود الغربية تمنع إيران من مساعدة العالم، وإن هناك حاجة إلى إبعاد السياسة عن أسواق النفط لضمان استقرار الإمدادات.

وأضاف في تصريحات للصحفيين خلال المؤتمر في بنغالورو "إذا زادت دول الغرب الضغط والقيود فلا يمكننا مساعدة أحد... ولا إنتاج المزيد لمساعدة العالم".

 

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