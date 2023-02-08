مساجد كوردستان تقيم صلاة الغائب على ضحايا زلزال تركيا وسوريا

أربيل (كوردستان 24)- قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واتحاد علماء الدين الإسلامي، إقامة صلاة الغائب في مساجد إقليم كوردستان كافة على ضحايا زلزال تركيا وسوريا.

وجاء في القرار الذي اطلعت عليه كوردستان 24 "ستقام صلاة الغائب... مباشرة بعد صلاة الجمعة مع التضرع من أجل شفاء المصابين".

وقال رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي عبد الله ملا ويسي في بيان إن المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين بفعل الزلزال "واجب ديني وإنساني".

وقبل يومين، ضرب زلزال مدمر مناطق واسعة من تركيا وسوريا مما أودى بحياة آلاف الأشخاص وإصابة عدد كبير بجروح وتشريد أضعاف مضاعفة.

وكان إقليم كوردستان من أوائل المبادرين إلى إرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى المنكوبين في إطار حملة تشمل إنقاذ الناجين.