الحلبوسي لبطريرك السريان الكاثوليك: ندعم الحفاظ على حق المسيحيين

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الأربعاء إن المجلس يدعم الحافظ على حق المسيحيين في البلاد.

تصريحات الحلبوسي نقلها بيان أصدره مكتبه خلال لقائه بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي على العالم غبطة مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان.

ونقل البيان عن الحلبوسي قوله "مجلس النواب داعم لكل الجهود التي تسهم في الحفاظ على حق المكون المسيحي، والسبل الكفيلة برعاية المكونات العراقية المتنوعة".

وعاش مسيحيو العراق فصولاً من أعمال العنف منذ عام 2003، وآخرها في 2014 عندما نزحوا صوب كوردستان بعدما استولى داعش على الموصل ومناطق سهل نينوى وحاول إجبارهم على اعتناق الإسلام. وصادر التنظيم ممتلكاتهم ومقتنياتهم في ديارهم.

وذكر البيان أن الحلبوسي والوفد المسيحي بحثا "دعم الاستقرار في مناطق سهل نينوى، والحفاظ على ممتلكاتهم وحقوقهم واستحقاقاتهم التي كفلها الدستور أسوة بأبناء الشعب كافة".

ويقدر عدد المسيحيين في العراق الآن بنحو 250 ألفاً بعد أن كانوا زهاء 1.5 مليون قبل نحو 20 عاماً، ومعظمهم لاذوا بإقليم كوردستان طلباً للأمان.

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن نحو 90 بالمئة ممن تبقى في العراق من المسيحيين يعيشون في إقليم كوردستان، وخاصة أربيل.

وخلال زيارته إلى العراق في آذار مارس 2021، زار البابا فرنسيس إقليم كوردستان وعدّه "وطناً لمن تقطعت بهم السبل بسبب مسلحي داعش".