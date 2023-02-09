تضامناً مع ضحايا الزلزال.. وزارة ثقافة كوردستان تعلّق جميع أنشطتها الاحتفالية

أربيل (كوردستان 24)- ‌قررت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، تعليق جميع أنشطتها الاحتفالية في جميع دوائر الوزارة تضامناً مع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته كوردستان 24، "يعلم الجميع أن زلزالاً قوياً ومدمراً هز شمال وغرب كوردستان، أودى إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين".

وأضاف البيان "قررت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان تعليق جميع أنشطتها الاحتفالية في جميع دوائر الوزارة، وذلك تضامناً مع أسر ضحايا هذين الجزأين من كوردستان".

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.