سیاسة

رئيس الوزراء اليوناني لكوردستان 24: حان الوقت لتقديم يد العون لتركيا وسوريا ووضع الخلافات السياسية جانباً

وأضاف "من واجبنا تقديم يد العون إلى جيراننا، وحان الوقت لتنحية الخلافات السياسية جانباً"
author_image أحمد حاجي
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
الشرق الاوسط زلزال تركيا سوريا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، أنه على الرغم من الخلافات السياسية مع الحكومة التركية، إلا أن مساعداتنا لضحايا الزلزال ستستمر.

وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس في تصريح لكوردستان 24، "كانت اليونان أول دولة ترسل فريق إنقاذ إلى تركيا، وأنقذت العديد من الأشخاص العالقين تحت الأنقاض، وأرسلنا فريقاً ثانياً، إضافة إلى خمس طائرات مليئة بالمساعدات الإنسانية".

وأضاف "من واجبنا تقديم يد العون إلى جيراننا، وحان الوقت لتنحية الخلافات السياسية جانباً، وتقديم المساعدة إلى الشعبين التركي والسوري، اللذين يعانيان من جراء تداعيات الزلزال المدمر".

وتابع "لا أستطيع أن أرى رسالة أقوى للعلاقات بين بلدينا من أن فرق الإنقاذ اليونانية تعمل جنباً إلى جنب مع الفرق التركية لإنقاذ حياة طفل تركي"، مشيراً إلى أنه "قلنا مراراً أن شعبي اليونان وتركيا صديقان، وقد أثبتنا ذلك في الوضع الحالي".

 

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