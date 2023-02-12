صحة وبیئة

العراق يتسلم دفعة جديدة من علاج سرطان الدم

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق العراق علاج سرطان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأحد وصول أدوية أمراض سرطان الدم والغدد اللمفاوية وأمراض النخاع العظمي المتعدد.

وقالت الوزارة على صفحتها في فيسبوك إن كميات من الأدوية والمواد الطبية وصلت إلى مخازن الصحة وأجريت لها كافة التحاليل المختبرية.

ولم يحدد البيان منشئ تلك العلاجات، لكنه أشار إلى أنها تستخدم لعلاج الأورام اللمفاوية وعلاج سرطان الدم الليمفاوي المزمن وأورام النخاع العظمي المتعدد وسرطان الغدد اللمفاوية.

وجاء في البيان "هناك أنواع من الأدوية الأخرى وصلت تستخدم لمنع تخثر الدم والوقاية من خطر التعرض للسكتة الدماغية أو مشاكل القلب كاحتشاء القلب الوعائي".

وأشارت إلى إنجاز كافة الإجراءات الجمركية المتعلقة بعقود هذه المواد بعد وصولها من قبل قسم الإخراج الجمركي تمهيداً لاستلامها من الجهات المستفيدة ونجاحها بالتحليل الجمركي.

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

قانون النفط والغاز على طاولة أولى اجتماعات وفد حكومة كوردستان مع بغداد
  2 ساعات
کوردستان

بالفيديو | مؤسسة بارزاني الخيرية ترسم البسمة على وجوه الأطفال
  22 ساعات
ترکیا

تركيا.. إجلاء 51 عراقياً من المناطق المنكوبة تمهيداً لنقلهم إلى العراق
  23 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف