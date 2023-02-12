العراق يتسلم دفعة جديدة من علاج سرطان الدم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأحد وصول أدوية أمراض سرطان الدم والغدد اللمفاوية وأمراض النخاع العظمي المتعدد.

وقالت الوزارة على صفحتها في فيسبوك إن كميات من الأدوية والمواد الطبية وصلت إلى مخازن الصحة وأجريت لها كافة التحاليل المختبرية.

ولم يحدد البيان منشئ تلك العلاجات، لكنه أشار إلى أنها تستخدم لعلاج الأورام اللمفاوية وعلاج سرطان الدم الليمفاوي المزمن وأورام النخاع العظمي المتعدد وسرطان الغدد اللمفاوية.

وجاء في البيان "هناك أنواع من الأدوية الأخرى وصلت تستخدم لمنع تخثر الدم والوقاية من خطر التعرض للسكتة الدماغية أو مشاكل القلب كاحتشاء القلب الوعائي".

وأشارت إلى إنجاز كافة الإجراءات الجمركية المتعلقة بعقود هذه المواد بعد وصولها من قبل قسم الإخراج الجمركي تمهيداً لاستلامها من الجهات المستفيدة ونجاحها بالتحليل الجمركي.