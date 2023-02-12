وزير الزراعة التركي: لا أضرار في سدود مناطق الزلزال.. ولا يوجد ما يهدد سلامتها

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كريشجي، اليوم الأحد، عدم تعرض السدود في مناطق الزلزال جنوبي البلاد لأي أضرار.

وعقد كريشجي مؤتمراً صحفياً في ولاية أضنة جنوب البلاد بعد تفقده منشآت مائية بالولاية للاطلاع على سلامة البنى التحتية للسدود بالمنطقة.

وقال الوزير إن "المناطق المتأثرة من الزلزال تتضمن 110 سدود و30 بحيرة"، مضيفاً "لا يوجد ما يهدد سلامة السدود في منشآتنا".

وأكد أن "المختصين في إدارة شؤون المياه الحكومية يتفقدون يومياً سلامة السدود".​​​​​​​

والإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.