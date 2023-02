الجيش الأمريكي يسقط مسيّرة "إيرانية الصنع" شمال شرق سوريا

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ليل الثلاثاء-الأربعاء، أن القوات الأمريكية نجحت في إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية الصُنع في سوريا.

وذكر الجيش الأمريكي على "تويتر"، إن الطائرة المسيّرة كانت تحاول عمل استطلاع لقاعدة دوريات في شمال شرق سوريا.

ونشرت القيادة المركزية صورة للمسيّرة وهي تحلّق على مقربة من القاعدة وصورة أخرى وهي تحترق.

وكانت القيادة المركزية للقوات الأمريكية "سنتكوم"، أعلنت في 20 من الشهر الماضي، عن تعرض قاعدة التنف العسكرية في سوريا لهجمات بثلاث طائرات مسيرة انتحارية مجهولة المصدر يُرجّح أنه تابعٌة للميليشيات الإيرانية، مؤكدة إسقاط طائرتين، في حين أصابت واحدة بناء في القاعدة.

والتنف هي قاعدة عسكرية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والتي أنشئت في عام 2014 بهدف معلن هو مواجهة تنظيم داعش، وتقع على بُعد 24 كم من الغرب من معبر التنف،عند المثلث الحدودي السوري - العراقي - الأردني.

وترصد القوات الأمريكية بين حينٍ وآخر مسيّرة إيرانية الصُنع قرب مواقعها العسكرية.

On February 14th, at approximately 2:30 PM local time, US forces in Syria engaged and shot down an Iranian-manufactured UAV attempting to conduct reconnaissance of Mission Support Site Conoco, a patrol base in northeast Syria. pic.twitter.com/3GSf8odK3w