أمن

هوشيار يكشف لـ كوردستان 24 ما جرى أمام منفذ بيع الدولار داخل مطار أربيل

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الواجهة الخارجية لصالة المسافرين في مطار أربيل الدولي- وكالات
الواجهة الخارجية لصالة المسافرين في مطار أربيل الدولي- وكالات
کوردستان مطار أربيل أحمد هوشيار دولار

أربيل (كوردستان 24)- نفى مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، وقوع أية إصابات داخل المطار على خلفية خلافٍ بين مسافرين حول أحقية مكان وقوفه في الطابور أمام منفذ بيع الدولار.

وقال هوشيار لـ كوردستان24 "حصل جدال بين عدة أشخاص داخل المطار أثناء وقوفهم في طابور تبادل الدينار العراقي بالدولار الأميركي، وتدخلت قوات الأمن وحلت المشكلة ولم يصب أحد بأذى".

جاء ذلك، في وقتٍ أفادت وسائل إعلامٍ عراقية، الأربعاء، بحدوث اشتباكاتٍ بالأيدي بين مسافرين  بالقرب من منفذ بيع الدولار داخل صالة مطار أربيل الدولي، "تسببت بوقوع إصابات".

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عدة أشخاص يتلاسنون أمام بيع منفذ الدولار داخل صالة مطار أربيل، قبل أن تتحوّل إلى عراك بالأيدي.

وكانت إدارة المطار، أعلنت السبت، عن بدء عمليات بيع الدولار للمسافرين بسعر 1320 ديناراً، بعد منح البنك المركزي العراقي الموافقة لبنك (آر تي) لإجراء عمليات البيع بالسعر المعتمد.

 

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