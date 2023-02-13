مطار أربيل يعلن بدء بيع الدولار للمسافرين بسعر 1320 ديناراً

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، عن بدء عمليات بيع الدولار بسعر 1320 ديناراً (كل 100 دولار مقابل 132 ألف دينار) للمسافرين.

وقال مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، إن البنك المركزي العراقي منح الموافقة لبنك (آر تي) لإجراء عمليات بيع الدولار في مطار أربيل بسعر 132 ألف دينار لكل 100 دولار.

يأتي ذلك، بينما يباع الدولار في البورصة المحلية بسعر 150 ألف دينار مقابل 100 دولار أميركي.

وأشار هوشيار في حديثٍ لـ كوردستان 24، إلى محاولاتٍ من بعض الأشخاص لسحب مبالغ كبيرة من الدولار، لكننا منعناهم".

في السياق، كشف مدير مطار أربيل الدولي، عن محاولة سابقة لأحد السياح لتهريب مبلغ 580 ألف دولار إلى الخارج.

وقال "الأجهزة الموجودة في المطار لم تعئر على تلك الأموال المعدة للتهريب، لكن مفتشين في المطار تمكّنوا من كشفها، قبل إحالة المسافر إلى القضاء".

وأضاف "يمكن لكل مسافر اصطحاب 10 آلاف دولار معه إلى الخارج".