مسرور بارزاني يلتقي ماكرون غداً وتعزيز العلاقات الثنائية على طاولة المباحثات

أربيل (كوردستان 24)- يلتقي رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم غد الخميس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارة رسمية إلى باريس.

ووصل مسرور بارزاني إلى باريس في وقت سابق من اليوم في ثاني محطاته الخارجية بعد مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن مسرور بارزاني سيبحث مع ماكرون وكبار المسؤولين الفرنسيين "آفاق تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الفرنسية على مختلف الصعد".

وقال قصر الإليزيه على موقعه الإلكتروني إن الاجتماع بين مسرور بارزاني وماكرون سيعقد في تمام الساعة 16:00.

وستتناول الزيارة بحث آخر المستجدات في الساحة العراقية والمنطقة عامة، بالإضافة إلى مناقشة جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان حكومة إقليم كوردستان.