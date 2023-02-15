سیاسة

مسرور بارزاني في ختام زيارته للإمارات: علاقتنا في المنطقة أقوى من أي وقت مضى

وصل رئيس الحكومة إلى فرنسا في ثاني محطة له بعد الإمارات
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني الإمارات فرنسا

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء إن علاقات الإقليم في المنطقة أقوى من أي وقت مضى.

جاء ذلك في ختام زيارته إلى الإمارات حيث التقى خلالها كبار المسؤولين على هامش القمة العالمية التي عقدت على مدى ثلاثة أيام في دبي.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر قائلاً "علاقتنا في جميع أنحاء المنطقة أقوى من أي وقت مضى".

ووصل رئيس الحكومة إلى فرنسا في ثاني محطة له بعد الإمارات، وسيعقد لقاء مع الرئيس الفرنسي وعدد من كبار المسؤولين الفرنسيين.

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