مسرور بارزاني في ختام زيارته للإمارات: علاقتنا في المنطقة أقوى من أي وقت مضى

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء إن علاقات الإقليم في المنطقة أقوى من أي وقت مضى.

جاء ذلك في ختام زيارته إلى الإمارات حيث التقى خلالها كبار المسؤولين على هامش القمة العالمية التي عقدت على مدى ثلاثة أيام في دبي.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر قائلاً "علاقتنا في جميع أنحاء المنطقة أقوى من أي وقت مضى".

