واشنطن تقتل "حمزة الحمصي" في عملية أصابت أربعة جنود أمريكيين بسوريا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الأمريكي الجمعة مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش خلال هجوم نفذته مروحية أمريكية شمال شرق شوريا، مشيراً إلى أن أربعة جنود أمريكيين أصيبوا في العملية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن مروحية أمريكية شنت غارة في شمال شرق سوريا بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية.

وأشارت إلى أن أربعة جنود أمريكيين وكلباً أصيبوا بانفجار وقع خلال العملية.

ويتلقى الجنود الأربعة والكلب العلاج في منشأة طبية أمريكية داخل العراق، بحسب البيان.

وجاء في البيان "قُتل المستهدف حمزة الحمصي، وهو قيادي كبير في تنظيم داعش".

ولم يذكر الجيش الأمريكي مكان تنفيذ العملية على وجه التحديد.