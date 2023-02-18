سیاسة

الهيئة الكوردية المستقلة تطالب بتثبيت حقوق الكورد في دستور سوريا

وشدد البيان على أن هذه "الخطوة تاريخية في توحيد الموقف الكوردي بالاجماع"
author_image أحمد حاجي
جانب من اجتماع الرموز الوطنية الكوردية والهيئة الكوردية المستقلة
جانب من اجتماع الرموز الوطنية الكوردية والهيئة الكوردية المستقلة
سوریا الهيئة الكوردية المستقلة تثبيت حقوق الكورد سوريا التوقيع المشترك

أربيل (كوردستان 24)- طالبت الهيئة الكوردية المستقلة، اليوم السبت، بتثبيت حقوق الشعب الكوردي في دستور سوريا، وتقديم ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بحماية الشعب الكوردي.

وذكر بيان للهيئة حصلت كوردستان 24 على نسخة منه، أنه "انتهى في كوردستان سوريا-قامشلو اليوم السبت 18 شباط فبراير، اجتماع للرموز الوطنية الكوردية والهيئة الكوردية المستقلة".

وأضاف البيان أنه "تم التوقيع المشترك على وثيقة مطالب الشعب الكوردي في سوريا، والتي تتضمن المطالبة الملحة بتثبيت حقوق الكورد في دستور سوريا، وتقديم الضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بحماية الشعب الكوردي".

وشدد البيان على أن هذه "الخطوة تاريخية في توحيد الموقف الكوردي بالاجماع، حيث سبق للهيئة أن عقدت الاجتماعات مع وجهاء العشائر والعائلات وشيوخ الدين للتوقيع على الوثيقة التاريخية التي ستكون بمثابة انتصار حقيقي للكورد".

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