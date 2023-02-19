اقتصاد

السليمانية تحقق أعلى رأس مال تجاري في عهد التشكيلة الوزارية التاسعة

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان السليمانية كوردستان استثمار تجارة

أربيل (كوردستان 24)- تتجه المسيرة الاستراتيجية التنموية التي تتبناها التشكيلة الوزارية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان، نحو القطاعات الزراعية والسياحية والتجارية والصناعية، ولا تزال الخطوات اللازمة للنهوض بهذه القطاعات متواصلة.

وفي هذه التشكيلة الوزارية، تُبذل جهود حثيثة لخلق أكبر قدر من فرص العمل للمواطنين وإرساء بنية تحتية اقتصادية متينة في إقليم كوردستان، إذ تم توفير 12 ألفاً و400 فرصة عمل من خلال وزارة التجارة والصناعة، وذلك خلال أربع سنوات من عمر التشكيلة.

ونقل الموقع الرسمي لحكومة الإقليم عن مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة نوزاد كامل قوله "وزارة التجارة هي إحدى الوزارات المعنية بتصدير البضائع واستيرادها، وهنا يتم منح التجّار إجازات للعمل، من خلالهم يتم تداول رأس المال للتجارة".

وأضاف كامل "على مستوى المحافظات، وخلال السنوات الأربع من عمر التشكيلة الوزارية التاسعة تم خلق معظم فرص العمل في مجال التجارة والصناعة، ومعظمها في محافظة السليمانية التي تربعت على معظم رأس المال العامل في القطاعين التجاري والصناعي في المحافظة".

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