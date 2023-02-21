سیاسة

كوردستان تتخذ إجراءات لحماية الإقليم من مخاطر الزلازل

author_image سوار أحمد
کوردستان ورشة عمل مسرور بارزاني اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الإعمار والإسكان في إقليم كوردستان، دانا عبد الكريم اليوم الثلاثاء، أن وزارته تعتزم اتخاذ إجراءات تهدف لحماية الإقليم من مخاطر الزلازل.

وقال عبد الكريم في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل في أربيل، تم عقدها لمناقشة سبل حماية اقليم كوردستان من الزلازل وحضرها رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، انه سيتم اعتماد آليات جديدة لإنشاء المشاريع بعد الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا واسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الأشخاص.

وأضاف عبد الكريم ان الحكومة وعبر وزارة الإعمار والجهات المعنية، ستجري تقييما لطبيعة اقامة المشاريع في الإقليم على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب قبل أسابيع تركيا وسوريا، مضيفا: سنقوم بعملية تقييم للمباني في الإقليم.

وأشار وزير الإعمار والإسكان في الإقليم، إلى ان اقليم كوردستان ووفقا لخارطة خط الزلازل في العراق التي تتألف من ست مناطق، فإنه لحسن الحظ يقع الإقليم ضمن المنطقة ذات المخاطر المتوسطة".

وتابع بالقول انه حتى لو وقع زلزال بقوة 5 درجات وفق مقياس ريختر، فلن يسفر عن اضرار جسيمة بشرط ان تكون المشاريع منفذة وفق الآليات والتعليمات الصادرة سابقا.

وقال "لكن إذا ارتفعت الدرجة وبلغت 6 أو7 فانه عندها حتما الأضرار ستكون أكبر بأضعاف".

رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني

 

 

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