رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الروسي: تجمعنا بأربيل الأعمال والمشاريع الاستراتيجية

أربيل (كوردستان 24)- ‌أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الروسي ليونيد سلوتسكي، اليوم الثلاثاء، أنه تجمعنا مع إقليم كوردستان الأعمال والمشاريع الاستراتيجية.

وقال ليونيد سلوتسكي في تصريح لكوردستان 24، إنه "تجمعنا بأربيل والبصرة والأماكن الأخرى المشاريع الاستراتيجية، وسنواصل تعزيزها"، مضيفاً "سنباشر العمل هناك في المستقبل القريب".

وأضاف أنه "لدينا العديد من المشاريع التي ينبغي تنفيذها، لتكون جسراً لتعزيز العلاقات الثنائية".

وأكد أنه "نخطط لإجراء زيارة برلمانية إلى العراق، وبالطبع سنلتقي بكبار المسؤولين والبرلمانيين في البلاد".

وشدد على أن "هدفنا هو تعزيز علاقاتنا مع العراق وإقليم كوردستان، في كافة المجالات".