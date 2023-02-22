مساعدات "بارزاني الخيرية" وصلت لنحو 180 الف متضرّر من منكوبي زلزال تركيا وسوريا

أربيل (كوردستان24)- قالت مؤسسة بارزاني الخيرية اليوم الأربعاء، ان حوالي 180 الف شخص، استفادوا من المساعدات التي قدمتها المؤسسة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا، وأوقع عشرات الآلاف من الضحايا.

وأفادت المؤسسة في بيان، ان 179,905 شخصا في شمال كوردستان وتركيا وفي غرب كوردستان وسوريا، قد استفادوا من المساعدات الإغاثية التي قدمتها مؤسسة بارزاني الخيرية.

وتضمنت مساعدات مؤسسة بارزاني، المواد الغذائية، والبطانيات، والمواد الطبية، والملابس وحليب الأطفال ومياه الشرب ومعدات البناء والأغذية الجافة وغيرها.

ووصلت "بارزاني الخيرية" وفرق الدفاع المدني لحكومة الإقليم، إلى المناطق المنكوبة في وقت قياسي بعد وقوع الكارثة ضمن قوافل إغاثية أرسلتها حكومة إقليم كوردستان.

وبتوجيه مباشر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، أطلقت حكومة الإقليم حملة واسعة في عموم المحافظات لجمع المساعدات وكل ما من شأنه أن يخفف من معاناة المنكوبين في كلا البلدين.