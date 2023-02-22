"نزلة برد" تمنع العاهل المغربي من السفر إلى الخارج

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وكالة الأنباء المغربية اليوم الأربعاء أن الملك محمد السادس تعرض "لنزلة برد" ونصحه طبيبه بالراحة وتفادي السفر لبضعة أيام.

وبحسب وسائل إعلام رسمية في دكار فإن العاهل المغربي (59 عاماً) كان من المقرر أن يسافر إلى السنغال اليوم الأربعاء. ولم يعلن القصر الملكي عن الزيارة.

وأصدر القصر الملكي في السنوات القليلة الماضية عدة بيانات عن صحة الملك، وهو صاحب الكلمة الأخيرة في جميع القرارات الرئيسية في المغرب، كان من بينها تلك التي صدرت عندما خضع لعملية جراحية في القلب في 2018 وحين أصيب بالتهاب رئوي في 2019 وكورونا العام الماضي.

والملك على رأس الأسرة صاحبة أطول فترة حكم في العالم الإسلامي منذ عام 1999 عندما توفي والده الحسن الثاني متأثراً بأزمة قلبية.

وكان ولي العهد الأمير مولاي الحسن ينوب في بعض الأحيان عن والده في مهام تضمنت السفر خارج البلاد.

وكان آخر ظهور علني للملك محمد الأسبوع الماضي خلال رحلة إلى الغابون حيث أجرى محادثات مع الرئيس.

ودفع المغرب بشدة باتجاه بناء علاقات مع دول غرب أفريقيا في السنوات القليلة الماضية في إطار جهوده لتعزيز دعم دول القارة لموقفه من منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.