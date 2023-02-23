سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً من مجلس الشيوخ الأمريكي

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني اقليم كوردستان مجلس الشيوخ أمريكا

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 23 شباط (فبراير) 2023، وفداً من مجلس الشيوخ الأمريكي.

وجرى في الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا، وأهمية حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية تحت مظلة الدستور.

وتناول المحور الرئيسي للاجتماع، الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، ومنها الإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة، وتنويع مصادر الإيرادات، والتحول الإلكتروني في الخدمات العامة، والنهوض بالقطاع الزراعي وتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية.

كذلك شهد الاجتماع التباحث بشأن أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية. وجدد رئيس الحكومة التأكيد على عدم وجود أي مبرر لتأجيل العملية الانتخابية، مشدداً على إجرائها هذا العام، إذ تتولى حكومة إقليم كوردستان تقديم كل التسهيلات واتخاذ الاستعدادات اللازمة بهذا الصدد.

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