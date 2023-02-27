الأمم المتحدة بحاجة إلى 4,3 مليارات دولار لمساعدة 17 مليون شخص في اليمن

أربيل (كوردستان24)- تحتاج الأمم المتحدة إلى 4,3 مليارات دولار خلال السنة الراهنة لمساعدة ملايين الأشخاص في اليمن الذي يشهد حربا فيما يعقد الاثنين مؤتمر للمانحين في جنيف في محاولة لجمع الأموال.

وتحتاج منظمات المساعدة الإنسانية لهذه المبالغ لمساعدة 17,3 مليون شخص في اليمن حيث أدت الحرب إلى مقتل الالاف منذ العام 2015 وأغرقت أفقر دول شبه الجزيرة العربية في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية خطورة في العالم. وتزيد الأزمة المناخية من حدة الوضع.

وفي المجموع، سيحتاج ثلثا سكان البلاد أي أكثر من 21 مليون نسمة، إلى شكل من أشكال المساعدة خلال هذه السنة.

وتفيد المنظمة الدولية أن المبالغ القياسية لهذه المساعدات لمواجهة ازمة متعددة الأوجه، تحتاج إلى جهود هائلة من الدول المانحة و"من دون هذا الدعم المستدام لعملية مساعدة اليمن ستكون حياة ملايين اليمنيين على المحك وجهود وضع حد نهائي للنزاع أكثر صعوبة".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي يحضر الاثنين مؤتمرا تنظمه السويد وسويسرا "المجتمع الدولي يملك السلطة والوسائل لانهاء هذه الأزمة. يبدأ ذلك بتمويل ندائنا والالتزام بدفع هذه الأموال سريعا".