طالبان تقتل مسؤولاً إقليمياً في داعش بأفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حركة طالبان أن القوات الأمنية قتلت الأحد الفائت، مسؤولاً إقليمياً في تنظيم داعش بما يسمى "ولاية خراسان"، متّهمٌ بضلوعه في عدة هجماتٍ وقعت مؤخّراً في كابول.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن "القوات الأمنية تمكّنت من قتلِ قاري فاتح مسؤول الاستخبارات والعمليات في تنظيم داعش- ولاية خراسان".

وأضاف "كان مسؤولاً بشكلٍ مباشر عن العمليات التي نُفّذت مؤخّراً في كابول، خصوصاً على البعثات الدبلوماسية والمساجد وغيرها من الأهداف".

وقُتِل قاري فاتح، الذي لم تُعرف جنسيته على الفور، مع عضوٍ آخر في التنظيم بشارع خير خانا في كابول، نشر مسؤولون في طالبان صوراً على "تويتر" للجثّتين، وفق فرانس برس.

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وأكد تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي في يوليو تموز 2022 دور فاتح كأحد القادة الرئيسيين لـ داعش، مشيراً إلى أنه مسؤول عن العمليات العسكرية في منطقةٍ تمتدّ إلى الهند وإيران وآسيا الوسطى.

وكثّف التنظيم بـ "ولاية خراسان" هجماته ضدّ الأجانب والأقليات الدينية والمؤسسات الحكومية، في أكبر تحدٍّ أمني يواجهه طالبان منذ وصوله إلى السلطة في أغسطس آب 2021.

ويتشارك التنظيمان إيديولوجية متشدّدة، لكن تنظيم داعش يكافح من أجل إقامة "خلافة" عالمية، بينما تسعى طالبان إلى قيادة أفغانستان مستقلة.

وكان التنظيم أعلن مسؤوليته في 12 كانون الأول 2022 عن هجوم على فندق في كابول يتردّد عليه رجال الأعمال الآتين من بكين، والذي أُصيب فيه خمسة صينيين بجروح.

وفي الشهر ذاته، استهدف داعش سفارة باكستان في كابول.

وفي كانون الثاني، أدى تفجير انتحاري قرب وزارة الخارجية في كابول، تبنّاه التنظيم، إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة 35 آخرين بجروح، كما قُتل موظفان في السفارة الروسية في هجوم انتحاري شنّه التنظيم في سبتمبر أيلول.

وفي الأشهر الأخيرة، شنّت قوات طالبان مداهمات للكثير من أماكن اختباء ناشطي تنظيم داعش في كابول، قتلت وألقت القبض على عددٍ كبير منهم.