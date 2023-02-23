أمن

مقتل قيادي بارز في طالبان جراء انفجارٍ بـ كابول

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أعلنت جبهة المقاومة الوطنية مسؤوليتها عن التفجير- صورة تعبيرية (وكالات)
أعلنت جبهة المقاومة الوطنية مسؤوليتها عن التفجير- صورة تعبيرية (وكالات)
الشرق الاوسط طالبان أفغانستان حركة طالبان

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل قياديٌ بارز في حركة طالبان، جراء انفجارٍ وقع اليوم الخميس، عند نقطة تفتيش بمنطقة "سرتبه كارته نو" بالعاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت وكالة "آماج نيوز" الأفغانية، نقلاً عما أسمتها بـ مصادر محلية، أن الانفجار تسبب بمقتل القيادي في حركة طالبان سميع الله ميوند.

وبينما لم يصدر أي تعليق من طالبان حول الانفجار، أعلنت جبهة المقاومة الوطنية بزعامة أحمد مسعود، مسؤوليتها عن التفجير الذي أسفر أيضاً عن إصابة مقاتلٍ من الحركة.

إلى ذلك، اعتقلت طالبان 50 شخصاً من سكان قرية "بامير"، في حملة اعتقالات شنتها الحركة  في ولاية "بنجشير" معقل المعارضة الأفغانية شمالي البلاد.

وتشهد أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان عليها  منتصف أغسطس آب 2021، هجماتٍ مسلّحة تابعة لجماعاتٍ معارِضة لحركة طالبان.

 

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