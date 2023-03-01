روسيا تربط موافقتها على تمديد اتفاق الحبوب بأخذ مصالحها في الاعتبار

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن موسكو لن توافق على تمديد اتفاق لتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود إلا إذا تم أخذ مصالح منتجيها الزراعيين بعين الاعتبار.

وذكرت الوزارة أن الجانب "الروسي شدد على أن مواصلة الاتفاق المجمع بشأن الحبوب سيكون ممكنا فقط إذا تم أخذ مصالح المنتجين الزراعيين ومنتجي الأسمدة الروس في الاعتبار من حيث الوصول دون عراقيل للأسواق العالمية".

ومن المقرر أن يحين موعد تجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي أبرم بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، هذا الشهر لكن روسيا أشارت إلى أنها مستاءة من بعض جوانب الاتفاق.