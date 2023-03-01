سیاسة

"إقليم قوي ومستقر".. بريطانيا تجدد دعمها لكوردستان

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جانب من اجتماع اليوم
جانب من اجتماع اليوم
کوردستان العراق كوردستان اتفاق سنجار

أربيل (كوردستان 24)- جددت بريطانيا اليوم الأربعاء تأكيدها على مواصلة الوقوف إلى جانب إقليم كوردستان، مشيرة إلى أنها تدعم "إقليماً قوياً ومستقراً".

جاء ذلك على لسان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا اللورد أحمد طارق خلال لقائه وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد.

وذكرت وزارة الداخلية أن الجانبين بحثا الوضع الأمني في المنطقة ونشاطات داعش. ودعا ريبر أحمد بريطانيا إلى الاستمرار في دعم إقليم كوردستان في جهوده للتصدي لإرهاب داعش ومخاطره.

من جهته، أكد اللورد أحمد طارق مساندة بلاده لإقليم كوردستان، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بريطانيا "تدعم إقليماً ومستقراً".

وفيما يتعلق باتفاق سنجار المبرم بين أربيل وبغداد، اتفق الجانبان على ضرورة تنفيذه بالكامل في أقرب وقت، حسبما ذكرته وزارة الداخلية.

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