غوتيريش: ندعم إجراء انتخابات برلمان كوردستان.. ونشجع الحوار بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، دعم المنظمة الأممية لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في بغداد، أنه "سيزور أربيل وسيشجع حكومة إقليم كوردستان على الحوار المنظم مع بغداد وخاصة بملف موازنة 2023".

وأوضح أن "العراق دولة ذات سيادة ولا يحق للأمم المتحدة فرض أي حلول بشأن الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".

وتابع "ندعم إجراء انتخابات برلمان كوردستان، ونتطلع كذلك لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق".

وأضاف أن "زيارتي للعراق زيارة تضامن وأمل بمستقبل العراق"، مبيناً أن" هنالك أملاً بالتقدم في العراق في ظل وجود الحكومة الجديدة".

وأكد أن "الأمم المتحدة تدعم جهود الحكومة العراقية في تعزيز حقوق الإنسان وتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط"، مثنياً "على جهود حكومة العراق لإعادة مواطنيها من مخيم الهول وباعثاً رسالة من بغداد إلى الدول كافة بإعادة مواطنيها من المخيم".

ولفت إلى أن "محاربة الإرهاب أولوية في العراق ويجب معالجة الظروف الاقتصادية التي تغذيه لمنع عودته".

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة "بخطة رئيس مجلس الوزراء التي وصفها بالمشجعة لخلق الوظائف والارتقاء بالتعليم والصحة ومحاربة الفساد"، مستدركاً أن "السوداني مصمم على معالجة تحديات التغير المناخي وندرة المياه".

وأكد غوتيريش "دعم خطط الحكومة لإعادة النازحين في العراق"، داعياً إلى "التنفيذ السريع لاتفاق سنجار خاصة بعد تحسن الوضع الأمني هناك".