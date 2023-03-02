روسيا تدعو مولدافيا إلى وقف "خطاب المواجهة"

أربيل (كوردستان 24)- دعت روسيا الخميس مولدافيا إلى وقف "خطاب المواجهة" بعد أن اعتمد البرلمان المولدافي إعلاناً يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان "نجدّد دعوة السلطات المولدافية إلى إنهاء خطاب المواجهة المناهض لروسيا الذي لا أساس له على الإطلاق".

كما ندّدت بتزايد "الأخبار الكاذبة حول خطط موسكو غير الموجودة لزعزعة استقرار" مولدافيا ومحاولات "زيادة التوتّرات بشكل مصطنع" بشأن الوضع في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا.

وأضافت زاخاروفا "من جانبنا، نؤكّد إرادتنا تعزيز التعاون العملي البنّاء مع كيشيناو ومواصلة الجهود لحلّ مشكلة ترانسنيستريا".

واعتمد البرلمان المولدافي الخميس إعلاناً يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا الجاري منذ 24 شباط فبراير 2022، ويدعم سيادة الدولة المجاورة واستقلالها.

ومولدافيا جمهورية سوفياتية سابقة لديها طموحات أوروبية وتخشى منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا أن تكون هدف موسكو التالي. وتجدّدت هذه المخاوف في الأسابيع الأخيرة.

واتّهمت رئيسة مولدافيا مايا ساندو في منتصف شباط فبراير روسيا بالتحريض على انقلاب للإطاحة بالسلطة القائمة، وذلك بناء على وثائق حصلت عليها الاستخبارات الأوكرانية.

وفي هذا السياق المتوتر، ألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية شباط فبراير مرسوماً صدر عام 2012 كان بمثابة إطار يسمح للطرفين بإيجاد حلّ للمسألة الانفصالية في ترانسنيستريا "على أساس احترام السيادة" المولدافية.