سیاسة

"هذا وعدي".. مسرور بارزاني يحدد فوائد مبادرة "حسابي" في كوردستان

"بإمكان المواطنين أن يتوقعوا فوائد جمة من خلال برنامجنا المالي الشامل"
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مبادرة حسابي مسرور بارزاني كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- حدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الجمعة أربع فوائد يمكن أن يستفيد منها المواطنون من البرنامج المالي الشامل ضمن مبادرة (حسابي) التي اطلقت تجريبياً قبل أيام قليلة.

وكتب مسرور بارزاني في حسابه الرسمي بموقع تويتر "بإمكان المواطنين أن يتوقعوا فوائد جمة من خلال برنامجنا المالي الشامل".

وقال إن الفوائد تتلخص في نقل أكثر من مليون مواطن إلى الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات من أجل الأعمال، والمدفوعات الرقمية للخدمات العامة، وانتشار آلات نقاط البيع.

واختتم رئيس الحكومة تغريدته بالقول "هذا وعدي".

وأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء الماضي عن إطلاق مبادرة "حسابي" لتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وصرفها إلكترونياً.

وقال إن مبادرة "حسابي" تعد طريقة آمنة وشفافة ومناسبة لموظفي الحكومة والمتقاعدين، وبوسعهم استلام رواتبهم من خلال الصرافات الآلية المنتشرة في أكثر من ألف موقع بأنحاء إقليم كوردستان كافة.

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